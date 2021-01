Picante cruce entre el futbolista Matías Britos y Julio Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La interna de Peñarol se ha visto sacudida por varios casos positivos de COVID - 19. El último caso en confirmarse fue el de Matías Britos, lo que también trajo polémica por la forma en que fue informado.

En concreto, el deportista cuestionó en redes sociales a Julio Ríos, quien dio muy temprano la información del positivo del delantero mirasol. "Britos positivo de Covid no juega en el debut de Peñarol en el clausura", escribió el periodista de Las voces del fútbol pasada la 1:30 de la madrugada del sábado.

Horas después, el futbolista salió al cruce. "Julio muchas gracias por la empatía, mi familia enterandose por vos, porque a mí recién ahora a la mañana me avisaron", le escribió Britos en Twitter.

El periodista respondió poco después con un hilo de Twitter que fue subiendo de tono. "Lamento mucho que asi haya sido.No tenia idea que no lo sabias vos cumplis una funcion que es jugar y la mia de informar. Imaginate si antes de dar una noticia tengo que llamar a la persona si ya se entero o no".

Y añadió: "Por último si a vos no te gustó que yo diera una noticia que como tantas aunque no me guste es mi rol a mi tampoco me gustó tu contestación publica que me parece tribunera. Podías haberme llamado por telf y lo converzavamos. Pronta recuperación".

Más tarde complementó: "Pense que a esta altura tenias claro los roles pero me doy cuenta que no.Te deseo una pronta recuperacion"