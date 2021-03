Picante cruce entre Daniel Chasquetti y Juan Miguel Carzolio por el spot del MPP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El spot del Movimiento de Participación Popular (MPP) que hace un balance crítico del primer año de Luis Lacalle Pou ha estado en el centro del debate y también fue el telón de fondo de un contrapunto entre el periodista Juan Miguel Carzolio y el politólogo Daniel Chasquetti.

"¿Oposición responsable? Esto es querer hacer leña de la desgracia de la gente, provocada por la pandemia, generando resentimiento y dividiendo a los uruguayos. Indefendible e irresponsable", escribió Carzolio sobre la publicidad.

Chasquetti le salió al cruce. "Acá un periodista estableciendo límites morales al ejercicio de la oposición. El espacio para la crítica se angosta y eso no es bueno para la democracia. Que todas las voces se expresen, nos gusten o no", respondió en Twitter.

Acá un periodista estableciendo límites morales al ejercicio de la oposición. El espacio para la crítica se angosta y eso no es bueno para la democracia. Que todas las voces se expresen, nos gusten o no. https://t.co/4pLDlcbtkT — Daniel Chasquetti (@Chasquetti) March 3, 2021

El periodista de Sarandí y Polémica en el bar no se quedó atrás. "Nada tiene que ver una opinión con poner límites. Los que me escuchan saben que hay espacio para distintas voces, lo más amplio posible. Mientras tanto me reservo el derecho a criticar al oficialismo o a la oposición, cuando creo que se equivocan. Aunque le moleste a las partes", le escribió al analista político.

Nada tiene que ver una opinión con poner límites. Los que me escuchan saben que hay espacio para distintas voces, lo más amplio posible. Mientras tanto me reservo el derecho a criticar al oficialismo o a la oposición, cuando creo que se equivocan. Aunque le moleste a las partes. https://t.co/eaW93J3BDT — Juan Miguel Carzolio (@JMCarzolio) March 3, 2021

Cuando otros usuarios tercearon en la discusión y le pidieron opiniòn a Chasquetti sobre el spot del MPP, el politólogo respondió: "Mi opinión: el video es una pieza berreta y sólo refuerza las convicciones de los convencidos. Aún así, les doy el derecho de hacerlo".