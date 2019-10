Picante cruce entre Daiana Abracinskas y Diego Jokas por la marihuana en el básquetbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Jokas y Daiana Abracinskas protagonizaron una discusión durante el último partido ante Peñarol y Cordón. Todo comenzó con la decisión del árbitro del partido, Richard Pereira, quien resolvió suspender el encuentro porque en la tribuna, particularmente en el sector aurinegro, había personas fumando marihuana.

"Está perfecto. De los pocos árbitros que paran el partido ante este tipo de situaciones", descató Diego Jokas la decisión en la transmisión de Tenfield.

Pero Daiana Abracinskas no estuvo de acuerdo. "No sé si para los jugadores está perfecto parar el partido y que se enfríen", dijo y Jokas respondió: "Daiana, no se puede fumar. Ya está".

"Sí, pero para eso están los organismos de contralor del Estado. No es algo que tenga que hacer el juez del partido", retrucó Abracinskas. "Disculpame,. pero no hay órganos que controlen. Para mí perfecto Richard Pereira", agregó Jokas.

La discusión quedó por ahí ante la reanudación del partido pero en Twitter hubo quienes recordaron el intercambio a Abracinskas. Ella expuso alguno de los mensajes ofensivos que recibió.

Este es el nivel de las críticas por mis opiniones en esta red. Y otros que cuestionan que me haya "politizado" como si eso estuviera mal. Quiero a mi pais y quiero que tenga el gobierno que considero mejor, no para mi sino para todos. Pero se ve que para algunos esta mal eso... pic.twitter.com/pj0tCcjANO — Dra. Daiana Abracinskas (@DaiAbracinskas) October 2, 2019

Comunicadora y abogada, recientemente Abracinskas decidió sumar su apoyo al sector Asamblea Uruguay del Frente Amplio.

"Desde hoy me integro oficialmente a la @AsambleaUruguay, Frente Liber Seregni, Frente Amplio. Soy una mujer de izquierda con todo lo que ello conlleva. Ser de izquierda significa defender la igualad y no considerar las diferencias sociales como algo inevitable", escribió Daiana en su cuenta Twitter.

"