Picante contrapunto entre Gloria Rodríguez y Patricia Madrid en "Polémica en el bar"

Gloria Rodríguez y Patricia Madrid protagonizaron al menos dos discusiones que calentaron el domingo de Polémica en el bar. Cuando debatían sobre la violaciòn o no de laicidad de las pintadas en la entrada del liceo Dámaso, tuvieron un primer contrapunto.

En concreto, el mensaje que las autoridades de la enseñanza enviaron tapar con pintura afirmaba: "Falta presupuesto para la educación porque sobran milicos"

"El problema no es la pintada, si no el mensaje. Porque acá como dijo la senadora Gloria Rodíguez si pusieran "qué bueno este gobierno, gracias por todo lo que nos da", a la senadora le parecería fantástico", aseguró Madrid.

Entonces la legisladora del Partido Nacional reaccionó: "Yo no dije eso. No ponga palabras en mi boca porque yo no dije eso". A lo que la periodista respondió: "Fue más o menos lo que dijo... Depende del mensaje. Entonces la libertad de expresión la marca usted, senadora".

"Si yo pongo "feliz primavera", es un mensaje... Estamos hablando de laicidad en un centro educativo", prosiguió Rodríguez.

El debate continuó y en cierto momento, la legisladora le dijo a Madrid: "En otras oportunidades la he visto muy quietita que parece que no está. Hoy evidentemente me alegra que esté conmigo. Estoy chocha de la vida porque ha decidido interpelarme", en alusión al programa en que Madrid optó por hacer silencio.

En el siguiente bloque, Madrid y Rodríguez volvieron a tener una discusión, esta vez por el incumplimiento de la cuota en el Estado del llenado de vacantes con 8% de personas afrodescendientes. Madrid le preguntó a Rodríguez, de orígenes afro, cuántos de los pases en comisión que tenía la senadora eran negros.

Ella respondió que ninguno pero luego comentó: "Tengo negros trabajando conmigo. Es más, en este momento me acompaña una chica negra que es una de mis secretarias".

"Pero es blanca", comentó Madrid. . La senadora reafirmò que la joven era afrodescendiente, entonces la periodistas continuó: "Ah, me pareció que era... ¿es negra?. No la estamos viendo en cámara. ¿Pero podría interpretarse que es de raza negra? Es curioso", agregó.

"No, no es curioso. Yo tengo un nieto que si tú lo miras no es negrito, negrito", respondió Rodríguez.