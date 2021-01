Petru Valensky sobre la sorpresiva designación de Obaldía en la Intendencia: "Hizo bien en no decir nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Petru Valensky participó del ciclo de entrevistas "Copiloto de lujo" donde habló de su carrera y de la actualidad política del país.

"No voté a la coalición multicolor pero reconozco el lugar donde están y lo que se está haciendo", dijo al periodista Richard Galeano.

Cargó contra las autoridades por el cierre de salas de teatro y cine a causa de la pandemia. "Si me subo a un ómnibus y voy pegado a otro. El razonamiento es: me puedo sentar ahí y no puedo ir al cine o a una sala de teatro".

El integrante de "La mañana en casa" también se refirió a la sorpresiva designación de María Inés Obaldía como directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo. "Con María Inés me une un cariño de toda la vida. Éramos compañeros de clase en el liceo y en preparatorio. La vida nos unió durante tantos años en Canal 10", dijo.

Contó que, al igual que el resto de sus compañeros, se enteró de la designación por los medios, cuando Carolina Cosse presentó a su equipo. "Estuvo muy bien en no decir nada. La intendenta les dijo que por favor no dijera nada hasta el día de la presentación. Nos sorprendió a todos",

En amores se declaró soltero. "Ya tiré la toalla. Me acostumbré a estar solo", añadió.