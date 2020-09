Petru Valensky explicó por qué se arrepintió de haber firmado por "Vivir sin miedo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El actor Petru Valensky fue el entrevistado de Modo pillo (lax.uy), donde habló de sus carrera en el teatro y en la televisión. Sobre la polémica respecto al "machismo" en Decalegrón, el artista comentó: "Era otra época".

En otro tramo del diálogo con Jimmy Castilhos, Petru se refirió a la polémica desatada luego de que firmara por la reforma "Vivir sin miedo", que el año pasado propuso el actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

"Me sacaron la foto con la lapicera en la mano para firmar por lo de la Larrañaga y se me vino un mundo arriba. Tuve que decir al aire: en caliente agarré la lapicera para firmar y después, a las 48 horas y en frío, me dije "no, esto no es lo que hay que hacer". Lo reconocí e igual se insiste en el tema", contó Petru en referencia a la marcha atrás que tuvo respecto a aquella consulta.

De hecho, Petru usó luego el distintivo del pañuelo rosado que representaba a aquellos que estaban en contra de la reforma plebiscitada en octubre pasado.

Valensky condenó a las redes sociales, por el "daño" que pueden producir. Contó que luego de polémica por la foto firmando, no pasó bien. Me dolió, me deprimió, lo padecí. Una noche no pude dormir.... cuando me saqué el peso de encima, al haber dicho que no estaba de acuerdo con eso, me sentí bien", complementó.

Escuchá la entrevista (la referencia a "Vivir sin miedo" comienzo en el minuto 1:00:00)