Petinatti reveló el hecho que lo llevó a jugarse con opiniones políticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Orlando Petinatti fue el invitado de El legado (Canal 10) de este domingo. El comunicador repasó sus inicios en El dorado FM y los comienzos en 1991 con Malos pensamientos.

Pero también hubo tiempo para hablar del presente y de la realidad política. Consultado por Ignacio González, Petinatti contó el episodio bisagra que hizo que comenzara a compartir en el programa su visión crítica sobre la realidad del país en el año 2015. Desde entonces, el comunicador se mostró muy crítico con la gestión del Frente Amplio.

"La paternidad te hace reflexionar sobre qué país querés para tus hijos. En mi caso, para mi hija. Un día matan una chica que había ido a comprar pasta en Parque Rodó, un domingo de tarde. La asesinaron porque habían entrado a robar la fábrica de pastas. Eso fue en agosto de 2015. Dije al aire: "Este país no se va a la mierda. Ya se fue a la mierda porque matan a una persona un domingo de tarde por comprar pasta". Cada vez que pasaba algo, sentía la necesidad de expresarlo. Me di cuenta de que lo decía, era lo que la gente necesitaba", reveló.

Petinatti también contó que eventualmente sus opiniones jugadas pudieron costarle oyentes que no opinaran como él. Pero dijo que la mayoría de los mensajes que recibió fueron de agradecimiento. "Mucha gente me empezó a decir: "me divierto con el programa, me mato de la risa. Pero te felicito por la valentía. Sos la voz de la gente que no tiene micrófono",

Luego se preguntó: "¿No es más fácil divertir a la gente aunque el país se caiga a pedazos? Divierto a la gente, cobro mi sueldo y me voy para mi casa. ¿Pero de qué me sirve ser exitoso, y divertir a la gente, si salgo de la radio y hay un tipo dentro de la volqueta buscando comida porque no tiene para comer?

Luego cargó contra José Mujica. "Fue el peor presidente que tuvo el Uruguay. No fue el más pobre. Fue el peor. Todo el mundo lo sabe. Él también".

Mirá la entrevista (el tramo sobre las opiniones políticas comienza en el minuto 20:20)