Petinatti sobre el resultado de las elecciones: "Fue una muestra del hartazgo"

Orlando Petinatti abrió su programa del lunes con un potente editorial sobre lo vivido en la jornada electoral del domingo. "El resultado fue una muestra del hartazgo que siente la gente ante la falta de seguridad, educación, valores y trabajo", expresó.

Ante varios mensajes que recibió de la audiencia con ánimo de "camisetear" un triunfo, aseguró: "Esto no es un partido fútbol. El fútbol no tiene nada que ver con la política, a pesar de que muchos líderes se han encargado de fanatizar a sus votantes, adoctrinándolos"

El conductor de Malos pensamientos también cargó duro contra la destrucción o robo de papeletas por el Sí a la reforma. "Muchas personas mostraban por las redes como un trofeo las papeletas. Vi decenas de fotos. No solo cometen un atropello, sino que se muestran en las redes haciéndolo, como si fuera algo bueno. Yo no nací en este país. ¿Dónde están los valores? Más allá de si yo voté o no la reforma; nunca en mi vida se me ocurriría robar o destruir listas o papeletas de nadie. Eso hacen los fascistas. Ahí tenés a los fachos", dijo.

"Hay gente que celebra el triunfo del No a la reforma. Y está bien que lo hagan respetando. Pero recordemos que mientras unos celebran, hay miles de uruguayos que vivieron hechos de violencia con delincuentes y se hartaron. Cientos de asesinados, niñas violadas... Nos convertimos en un narcoestado y hay mucha gente que vive con miedo. Díganme cuál es la forma entonces, si es que la tienen", añadió.