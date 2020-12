Petinatti respondió a las críticas por la realización de Got Talent en el Antel Arena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Orlando Petinatti abrió el programa del martes de Malos Pensamientos haciendo referencia a la repercusión que generó la final de Got Talent, realizada en el Antel Arena. Es que en las redes hubo usuarios que lamentaron la presencia del conductor en el estadio que había criticadopor su financiamiento, y hubo otros que sentenciaron que no era justo que se pudiera llevar adelante la final del certamen en el mismo momento en el que se prohibieron los espectáculos deportivos.

En la apertura de su programa, el conductor aprovechó el mensaje de un oyente para responder a estos comentarios. "Hola Peti, ¿no decís nada de la cantidad de gente que estaba en el Antel Arena ayer? Te sacaste una foto rodeado de gente y entraste al Antel Arena. ¿Qué sentiste al ver tan majestuosa obra?", increpó el escucha. Peti leyó el mensaje y contestó: "Yo agradezco este mensaje. Este mensaje va a servir para hablar por única vez".

"Por un lado, la “majestuosa obra" es majestuosa, maravillosa. La pagamos entre todos y nos salió carísima. Pero está hermoso el Antel Arena. Yo ya había ido y lo disfruté. ¿Cómo no lo voy a disfrutar si lo pagué yo? Lo pagaste vos, lo pago él, lo pagó aquella, lo pagamos entre todos", ironizó.

Al continuar, hizo referencia a Carolina Cosse, quien durante su gestión al frente de Antel promovió la creación de la obra: "No es de Carolina. Quiero aclarar que no es de Carolina, que puso la misma guita que yo. Quizás menos, porque la guita que puso también se la pagamos nosotros".

En cuanto a las críticas por realizar la final de Got Talent en el Antel Arena justo en el momento en el que se exhorta a no aglomerar gente en espacios cerrados, el jurado contestó: "Para ser profesionales, también hay que serlo en situaciones de emergencia. El canal lo fue y cada uno de nosotros también. No somos improvisados. Yo soy una persona grande y un profesional. Vivo de la misma manera: soy un padre de familia que cuida a su hija y cuida a su entorno".

Petinatti aclaró que "la cantidad de gente que hubo en el Antel Arena fue la permitida con el estricto cumplimiento del Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección Nacional de Cultura y el protocolo oficial para la reapertura de las salas de espectáculos". Incluso sostuvo que "la intendencia de Montevideo realizó una inspección en el momento del espectáculo y no constató ninguna contravención del protocolo sanitario". "Y lo más importante: todos nosotros trabajamos con la responsabilidad que corresponde", desarrolló el jurado estrella del programa", añadió.

El jurado insistió en que "hubo responsabilidad y profesionalismo". "Sabemos vivir una libertad responsable", deslizó en alusión a la expresión que suele utilizar el presidente Luis Lacalle Pou. "Hablo por mí y por como yo vi que se trabajó. Chicos y chicas venían a sacarse fotos con nosotros. No les podíamos decir que no pero todos con tapabocas y un escalón más abajo", puso como ejemplo.

Al finalizar, se dirigió especialmente a quienes se hicieron eco de las críticas. "Hay gente que tiene mucho tiempo ocioso y que en vez de disfrutar de la vida y de cuidar a su familia busca generar problemas. ¡Qué fea vida que tienen algunos!", cerró.