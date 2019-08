Petinatti contra Lecueder por La Noche de la Nostalgia: "Nunca me dieron un porcentaje"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En vísperas de La Noche de la Nostalgia, Orlando Petinatti sacó los trapitos al sol sobre la época dorada del evento. Es que el conductor trabajó para Pablo Lecueder, quien además ser el dueño de Océano FM, era el principal impulsor de la mítica fiesta.

Al parecer, Peti no tiene los mejores recuerdos de La Noche de la Nostalgia. Según reveló esta tarde en Malos Pensamientos, él asistía al evento "cuando la radio me obligaba", en referencia a Océano. El conductor sostuvo que la radio le pedía promocionar el evento al aire para vender entradas, "pero nunca me dieron un porcentaje".

Para evitar cualquier especulación, Peti no dudó en dirigirse al mismísimo Lecueder al aire. "Pablo: me di cuenta tarde, soy un idiota", lamentó bajo su característico tono irónico. Agregó que la fiesta "estaba muerta" hasta que él comenzó a promocionarla en el programa. "¿Le llenaba por él? ¡La llenaba papá!", exclamó. Y cerró: "Nunca me dio ni un litro de whisky".

¡Escuchá el audio!