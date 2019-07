Petinatti consultó a Sebastián Bauzá si consideraba a Tabárez "adalid de los valores" tras el episodio con su empleada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Orlando Petinatti tuvo un diálogo largo y tendido con Sebastián Bauzá, expresidente de la AUF en Malos pensamientos (Azul FM). El conductor consultó al actual asesor de Luis Lacalle Pou sobre su carrera política pero sobre todo en el fútbol.

"¿Cree que Tabárez está desperdiciando a la mejor generación de jugadores jugando de una manera que no es la que los futbolistas necesitan?", consultó Peti sobre la polémica actual vinculada al entrenador luego de la eliminación de Uruguay de Copa América.

Bauzá valoró que "Tabárez era una persona para no perderla dentro del proceso de selección". "Para mí tenemos más equipo ahora que en Sudáfrica", añadió. Luego consideró que los resultados recientes no fueron "tan malos" en virtud del quinto puesto en Rusia 2018 y lo conseguido en Brasil 2014.

Petinatti también consultó a Bauzá sobre el episodio vivido por Tabárez con su exempleada doméstica, a quien denunció por robo en 2010 y luego admitió que se trataba de su amante.

"¿Tabárez puede ser un ejemplo de vida cuando le miente a la justicia, comete perjurio con el incidente de la empleada y no cuenta que en realidad era su amante?", preguntó Petinatti.

Bauzá se remitió a lo actuado por la Justicia y consideró el caso como un suceso de la vida privada. "Eso pasó directamente a la Justicia". El conductor quiso saber si en ese momento Bauzá le pidió la renuncia al DT.

"No, porque él estaba declarando pero no se había probado nada en la Justicia. El caso cerró después de que yo me fuera de la AUF", dijo y añadió: "Nunca fue un tema de charla. Le consultamos si quería conversarlo y nos dijo que era un tema particular que se iba a aclarar".

Sebastián Bauzá también revivió cuando "invitó" al Pato Celeste a salir como mascota de la selección nacional. Reveló que Gustavo Torena vendía camisetas y entradas para los partidos de Uruguay. "Con los jugadores llegamos a la conclusión de que no era sano tener al Pato Celeste en la selección", dijo.

También habló de la vinculación de Torena con José Mujica. "Las veces que hablé con Mujica, era Pato Celeste el que me pasaba el teléfono", contó.