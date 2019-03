Petinatti consideró que Gabriel Pereyra le hizo preguntas "zancadilla" a Juan Sartori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La entrevista a Juan Sartori en el programa En la mira (VTV) está dando que hablar en las redes sociales. El periodista Gabriel Pereyra lo consultó sobre algunos indicadores, como salario mínimo o el déficit fiscal, y el precandidato blanco dio muestras de desconocerlos.

Al otro día, Orlando Petinatti recibió a Sartori en Malos pensamientos para un encuentro más vinculado al entretenimiento para también puso a prueba su conocimiento del himno. "Le faltó alguna palabrita... a todos nos pasa", recordó Petinatti invitado este viernes a Vamo arriba (Canal 4).

Pero el licenciado también lanzó una crítica por elevación a lo sucedido en el programa de Gabriel Pereyra. "Vi la nota. No sabía el salario mínimo, el déficit fiscal... uno no puede tener toda la información, pero si vas a ser candidato, tenés que mostrar seguridad y no flaquear en nada. Igual muchos mostraron seguridad, nos están gobernando y...", le dejó por esa Petinatti para luego criticar: "Son preguntas que creo que son zancadillas, en un periodismo serio son zancadillas. A mí eso no me gusta".