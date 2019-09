Petinatti conmovido en su regreso a la radio tras el incendio en el edificio de la emisora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los primeros minutos de la emisión del viernes de Malos pensamientos (Azul FM) comenzó de una forma atípica, con sentidas palabras del Licenciado Petinatti por el incendio en el apartamento de un edificio donde se encuentra Azul FM y que tuvo a una víctima fatal.

"En el día de ayer (jueves) el edificio fue totalmente evacuado. Por lo tanto, no podíamos salir al aire porque no había energía eléctrica, no se podía ingresar y porque queríamos acompañar el momento doloroso que vivió una señora de este edificio", arrancó el conductor de Malos pensamientos.

Posteriormente, Petinatti agradeció a todas las personas que hicieron lo imposible para que el programa pueda estar al aire tras el insuceso. En particular agradeció a la dotación de bomberos que logró sofocar el fuego, a Manuel (el portero del edificio), a los vecinos del mismo, y a los funcionarios de UTE que, trabajando contrarreloj, permitieron que Peti se reencuentre con su audiencia.

"No tenía realmente idea que íbamos a salir al aire. Tres menos dos minutos por suerte pudimos subir la llave de la energía. Así que, hagamos un programa divirtiéndonos como siempre. Y honremos la vida", cerró el Licenciado, antes que Malos pensamientos retomara su tono habitual.