Petinatti carga duro contra el exdirector de Canal 5 por intentar minimizar su presencia al aire

El periodista de TNU Fabián Cardozo reveló los entretelones de un mòvil que hizo un noviembre pasado en el horario del programa Cocineros uruguayos cuando en piso estaba Orlando Petinatti. Según reconoció Cardozo a Sábado Show, él actuó mandatado por el entonces director de Canal 5, Ernesto Kreimerman, quien tenía intenciones de cubrir ese espacio para que el conductor radial no saliera al aire.

"Después de mucho tiempo, en que tuve que hacer un poco de silencio porque estaba en juego mi trabajo y mi imagen, tengo que decir que eso fue parte de una maniobra mal realizada por la dirección anterior", dijo Cardozo.

El periodista reconoció que Kreimerman le encomendó hacer el mòvil con varios ministros con la intención de que "el entrevistado no saliera al aire en ese programa". "Terminé envuelto en una polémica de la cual yo no fui instigador. Yo hice mi trabajo. Tiempo después me preguntaba: ¿qué hubiera pasado si no lo hubiese hecho? ¿Me enfrento al director que me estaba dando una orden directa?", se preguntaba Cardozo, quien agregó que el mismo Kreimerman le pedía que estirara y le traía a los jerarcas para las entrevistas.

Enterado de la situación, Petinatti se pronunció en Twitter el fin de semana con un duro mensaje.

"El ex director de TNU Canal 5 Ernesto Kreimerman y su maniobra para que mi entrevista no saliera en el Canal de Todos. Para ser admirador de la Gestapo no necesariamente tenes que ser nazi... Lo confiesa todo o casi...

@facardozo el presidente de APU en @elpaisuy", escribió.

También compartió un fragmento del video de aquel día.