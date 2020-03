A pesar del "gesto", Nacho Álvarez fue duro con Tabárez Vázquez: "Tiene dos caras; no me como la pastilla"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ignacio Álvarez calificó en duros términos los gestos recientes de Tabaré Vázquez, más allá de la comentada imagen del exmandatario pidiendo aplausos para el presidente entrante, Luis Lacalle Pou.

"Todos saludamos el gesto de Tabaré Vázquez, pero como te digo una cosa, te digo la otra. Todos sabemos cómo es Tabaréz Vázquez y esas dos caras que tiene", dijo Álvarez en Las cosas en su sitio. También condenó el discurso que tuvo el expresidente el viernes en la noche, cuando aún estaba en ejercicio, y lanzó duras críticas al gobierno entrante.

"No quiero ser excéptico o jodido. Pero detrás de esos buenos gestos no me como la pastilla. Unas horas antes, en su acto de despedida, Vázquez no era el mismo de ayer. Como tantas veces ocurrió. Dijo: "Uruguay somos todos, los que se dicen que son "todos" (en referencia al sector de Lacalle Pou) y nosotros que somos la gran mayoría", dijo.

El exmandatario también defendió su gestión y también pidió a llamar a sus militantes que "no se rindan".



Desde su cuenta de Twitter, Álvarez se expresó en términos similares. "Muy lindo el gesto de Vázquez con Lacalle pero no me como la pastilla: desde que instauró el "Pompita", hasta que lo clavó con el no ajuste de tarifas y la incorporación de medicamentos de alto costo el último día de su mandato".