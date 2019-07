Periodistas rechazan el comunicado que fustiga a Tabárez por su trato a la prensa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El comunicado del Círculo de periodistas deportivos del Uruguay en contra de la actitud del entrenador Óscar Tabárez ha dado mucha tela para contar en el ambiente deportivo.

Algunos periodistas se manifestaron en contra del contenido del documentos, entre ellos Javier Máximo Goñi y Sebastián Sánchez.

"No me siento representado", aseguró Goñi, aunque reconoció que el DT cometió un "desliz" en la última conferencia de prensa cuando el periodista Gonzalo Fassanello le pidió "más explicaciones" sobre la eliminación uruguaya en Copa América y el DT respondió en tono molesto.

"Me parece que falta proporcionalidad. Al desliz del maestro, la crítica no parece proporcional. Deslices de técnicos ha habido decenas en los últimos años y jamás hubo ninguna actitud pública, tajante. Pero si hay un antes y un después, bienvenido sea", agregó el periodista en Hora 25.

Otro de los periodistas que compartió una visión crítica sobre el documento del Círculo fue Sebastián Sánchez, que forma parte de Radio Carve.

"Hace tiempo que espero comunicados cuando Juan Ramón Carrasco se burla. No han aparecido. Es curioso que ahora aparezca esto.

El @CPDUoficial no me representa. Si están convencidos, me preocupa el mea culpa. Si lo hicieron por otro motivo, me preocupa más...", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.