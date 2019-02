Periodistas preocupados por tendencia a que los jugadores solo hablen en conferencia de prensa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ernesto Faría (Radio Universal)



"Me preocupa que cada vez se habla menos de fútbol. Termina un partido y en conferencia habla 5 minutos el técnico y 3 minutos un jugador. Después vienen 15 minutos de dirigentes porque los medios no tienen otra posibilidad. En los diálogos mano a mano se habla más profundo sobre su rol en el equipo y se conoce más al jugador. Los encargados de prensa hacen lo posible para que el nexo con los jugadores sea el mejor, quizás hay alguien por encima de ellos que decide, no sé... Recibimos respuestas de los jugadores que no entiendo: ”No me dejan hablar”... o “sí, llamame pero coordiná con el encargado de prensa. Después lo llamás y te dicen: ‘me recomendaron que no hablara”. Eso no me gusta".

Federico Buysan (Sport 890 y Teledoce)



"No me gustan las conferencias, no le sirven a los protagonistas, no son útiles para los periodstas. No hay un hilo de entrevista, no se profundiza. Lo usaría como excepción y no como norma. Las oficinas de prensa en los clubes o selección son bienvenidas, generan contenidos útiles, pero deberían pelear por más entrevistas personalizadas. Estoy seguro que los jugadores prefieren el contacto directo. Ya me acostumbré a una forma de trabajar que no comparto y debo aceptar. Las condiciones las imponen los jugadores y no los clubes y ahí esta el error. El club debería marcar la importancia de atender a los medios y no que sea una súplica. Es un error".

Julio Ríos (Canal 10 y Fox Sports)



"Siempre estuve en contra de las conferencias de prensa. Me parece que aportan muy poco porque hay una aspecto fundamental en el periodismo que se pierde y es la repregunta. Normalmente no se puede repreguntar en las conferencias de prensa. Participan muchos colegas y cada uno lleva su pregunta. Se pierde el hilo conductor y es una especie de diálogo de sordos. Para mí es como una pared que se pone entre el protagonista y los periodistas. Es cierto que se usan en otras partes del mundo, pero aquí solemos decir que tenemos nuestros propios códigos y bien podríamos tenerlo para esto también".

Fernando Invernizzi (Periodista, ex encargado de prensa de la AUF)

"En Europa hace años que para el periodismo es muy difícil que los jugadores hablen en programas o den notas a diarios y revistas. Solo hay conferencia el día antes del partido y el día después. Las oficinas de prensa coordinan las entrevistas personales, las cuales se deben gestionar con mucha antelación. En Uruguay se está yendo en esa dirección. Es lógico que los periodistas uruguayos no estén de acuerdo porque todos tienen el teléfono de los jugadores. Personalmente creo que las oficinas ordenan y se la hacen más fácil a los jugadores, aunque lo veo negativo para el periodismo ya que cortan el acceso directo".