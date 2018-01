Periodistas indignados con agresión a trabajadores de Tenfield

Goes y Welcome, que iba ser televisado este sábado por VTV se suspendió luego que hinchas del club de la Plaza de las Misiones agredieran el camión de transmisión de Tenfield. Una vez conocida la suspensión del partido, en las redes comenzaron las repercusiones por parte de los comunicadores vinculados al periodismo deportivo.

Carlos Muñoz, que fue presidente de Goes, fue contundente desde su cuenta de Twitter: Todo el esfuerzo de una directiva modelo, de los que laburan sin pedir nada, de los jugadores, entrenadores, socios etc se va a la mierda por 6 o 7 drogadictos? No me parece justo. Que la Policía actúe viejo. Los clubes no podemos ". Además, expresó su solidaridad a los trabajadores agredidos.

También se refirieron al cobarde episodio figuras vinculadas al mundo del basketbol como son los casos de Diego Jokas, Federico Buysan, Alberto Sonsol, Juan Pablo Tamborini, entre otros.

Repasá algunos de los mensajes de los periodistas: