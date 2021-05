Periodistas y famosos recuerdan vivencias con Jorge Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fallecimiento repentino del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, conmocionó la interna de los medios de comunicación. El jerarca era muy respetado por los periodistas y viceversa, de acuerdo a los comentarios que se multiplican por estas horas, mientras se despiden los restos del líder blanco.

Patricia Madrid dio cuenta de la afabilidad con la que Larrañaga se dirigía a los periodistas. Con aciertos y errores, el Guapo fue un tremendo político a quien este oficio me permitió tratar y conocer. “Morocha, ¿qué lío andas armando?” me contestaba cada vez que lo llamaba", escribió la periodista de Polémica en el bar.

Ignacio Álvarez también se refirió a calidez de ese vínculo. Contó la última conversación telefónica que tuvo con el jerarca y cómo, en clave de humor, le reprochó por un informe crítico de Santo y seña hacia el funcionamiento del INR (Instituto Nacional de Rehabilitación).

"Me acuerdo de su telegrama cuando nació mi primer hijo, de las botas que me regaló por la imitación de Marcel, de sus mensajes en mi covid. Hace dos semanas me dijo "mirá que sos pija dura", por unas denuncias en Santo, pero siempre con cariño. Gran tipo y pérdida, Guapo querido", escribió.

Gabriel Pereyra contó una anécdota que pinta cómo Larrañaga se había comprometido con su gestión al frente del Ministerio del Interior. Cuando lo llamó para una consulta periodística, se oían unos sonidos extraños de fondo y el ministro le dijo que estaba en Casavalle, donde se realizaba un importante operativo policial.

Diego Delgrossi, Christian Font, Nelson Fernández, Juan Miguel Carzolio, entre muchos otros también se pronunciaron sobre el repentino fallecimiento.

Marcel Keoroglian, que lo imita en sus columnas de humor radial, también se mostró compulgido por la muerte de Larrañaga. "Que tristeza lo de Jorge Larrañaga. Tremendo tipo de verdad. Lo vamos a extrar. Abrazo a la familia", escribió.

Me acuerdo de su telegrama cuando nació mi primer hijo, de las botas que me regaló por la imitación de Marcel, de sus mensajes en mi covid. Hace dos semanas me dijo "mirá que sos pija dura", por unas denuncias en Santo, pero siempre con cariño. Gran tipo y pérdida, Guapo querido. — ignacio alvarez (@igalvar71) May 22, 2021

Con aciertos y errores, el Guapo fue un tremendo político a quien este oficio me permitió tratar y conocer.



“Morocha, ¿qué lío andas armando?” me contestaba cada vez que lo llamaba.



Mi saludo a sus seres queridos y compañeros del Partido Nacional. pic.twitter.com/XzMJsgnGlt — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) May 22, 2021

Una mañana entrevistaba al Dr.Larrañaga en un móvil en Pza Cagancha y pasó caminando el Ruso Rosencof. Se dieron un abrazo y el Guapo le dice "cómo te extrañamos el otro día en la chacra, terminé peleando con el Pepe a vinazo limpio". A las risas

Una lección de códigos y civismo — Christian Font (@christianfont) May 22, 2021

Hace unas semanas llamé a Larrañaga y oia ruidos raros.

- ¿Dónde estás?, le pregunto.

- “Cerca de Casavalle, hay un operativo importante ahora.

- Pero estás loco hermano, ¡no sos policía! ¿Vas a ir a todos los operativos!

- No, pero en algunas cosas importantes hay que estar. — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) May 22, 2021

Qué noticia tan triste. Cada vez que le preguntaba cómo estaba y cómo venía la tarea en el Ministerio, siempre remataba con un “acá no se rinde nadie”. Un luchador. QEPD Jorge Larrañaga. — Leonardo Haberkorn (@leohaberkorn) May 22, 2021

Durísima noticia. Murió Jorge Larrañaga. Se va cumpliendo con su vocación de siempre, de ser un servidor público. A su familia, a sus amigos y correligionarios el saludo ante el momento de profundo dolor. QEPD pic.twitter.com/v4rKTfiNlz — Daniel Castro (@dcastro65) May 22, 2021

Una triste noticia el fallecimiento de Jorge Larrañaga. Un hombre auténtico. Abrazo y condolencias a su familia. — Orlando Petinatti (@OPetinatti) May 22, 2021

Un gran hombre, vocación de servicio público, dejó todo siempre, por su partido, por sus ideas y por el país

Dolor, tristeza; cuesta asumir la pérdida

Jorge Larrañaga murió y se le extrañará

Abrazo a su familia, a su gente

El país pierde un gran uruguayo — Nelson Fernández Salvidio (@fernandeznelson) May 22, 2021

Que triste la noticia del fallecimiento de Jorge Larrañaga.

QEPD — gonzalo cammarota (@Elcammarota) May 22, 2021

Conocí a Jorge Larrañaga con 33 años como joven Intendente de Paysandú en marzo de 1990 al comienzo de su carrera de servidor público. Lo seguí viendo y tratando hasta hoy. Nuestro último encuentro compartiendo experiencias turfísticas!Gran pérdida para el Uruguay!🥲🇺🇾QEPD — Conrado Hughes (@conradoh47) May 22, 2021

Que tristeza lo de Jorge Larrañaga. Tremendo tipo de verdad. Lo vamos a extrar. Abrazo a la familia. — Marcel Keoroglian (@MarcelKeoroglin) May 22, 2021

El reconocimiento de los pares no es algo sencillo de encontrar en muchos ambientes. Especialmente en la política. De pocos otros políticos me han hablado tan bien como de Jorge Larrañaga. Algo dice eso de la persona. — Juan Miguel Carzolio (@JMCarzolio) May 22, 2021

Triste deceso; apretado abrazo a familiares, amigos y correligionarios. La República pierde un gran demócrata y servidor público.

Q.E.P.D. Sr. Ministro del Interior Dr. Jorge Larrañaga. (1956 - 2021) pic.twitter.com/YuBONmF7GI — Diego Delgrossi (@DDelgrossi) May 22, 2021

Siempre respetuoso con la prensa y fiel a su partido. Abrazo a la familia, amigos y compañeros de Jorge Larrañaga. QEPD — Nole Marrone (@NoleMarroneok) May 22, 2021

Horrible noticia. Falleció el ministro del Interior Jorge Larrañaga, de larga trayectoria politica, líder de Alianza Nacional, exsenador y exintendente de Paysandú. Sentido pésame a su familia y amigos. @25siete_info pic.twitter.com/i2BjqAItCz — Georgina Mayo (@georgina_mayo_) May 22, 2021