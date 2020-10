Periodistas deportivos molestos porque no podrán ingresar a estadios en partidos de las Eliminatorias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de varios meses de espera, esta semana comienza el camino de las selecciones de Sudamérica con miras al Mundial de Qatar 2022. El primer desafío de Uruguay, por ejemplo, será ante Chile en el Estadio Centenario el próximo jueves.

Obviamente, los partidos se desarrollarán sin público y con un protocolo de FIFA y Conmebol más estricto que empleado para el fútbol uruguayo. Varios periodistas deportivos expresaron su molestia porque los entes internacionales del fútbol impedirán el ingreso de periodistas ni personal de los medios de comunicación, con excepción de los funcionarios de la empresa que televise los encuentros.

En las últimas horas, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió un comunicado dando cuenta de la medida. ""No estará permitido el ingreso de los medios de comunicación a los partidos por la Eliminatoria Qatar 2022 que se realizará en octubre", dice el documento.

Los periodistas Javier Máximo Goñi, Carlos Bardakian, Ignacio Saldombide y Gustavo Ricci, entre otros, expresaron su disconformidad con la medida.



"INCONCEBIBLE ! Nuestro más profundo rechazo. Total falta de sensibilidad a los esfuerzos realizados con excelentes resultados sanitarios. Nos falta "aplaudir" a estas decisiones alejadas a la realidad uruguaya. Gobierno debería interesarse. Golpazo", escribió Goñi al compartir el comunicado en su cuenta de Twitter.

INCONCEBIBLE ! Nuestro más profundo rechazo. Total falta de sensibilidad a los esfuerzos realizados con excelentes resultados sanitarios. Nos falta "aplaudir" a estas decisiones alejadas a la realidad uruguaya. Gobierno deberia interesarse. Golpazo ! pic.twitter.com/ZPHUZJdQcP — Javier Máximo Goñi (@javiermaximo56) October 3, 2020

El mensaje generó varios ideas y vueltas del relator con sus seguidores y Goñi resaltó el valor de relatar los partidos desde los estadios.

"¿Cuál es la diferencia entre sí poder ir en lo local y no en libertadores o eliminatorias? No me digan que es porque lo impone la Conmebol por medio de FIFA, porque eso se sabe. #LaMentiraMeAhoga", escribió por su parte Ignacio Saldombide.

¿Cuál es la diferencia entre sí poder ir en lo local y no en libertadores o eliminatorias? No me digan que es porque lo impone la Conmebol por medio de FIFA, porque eso se sabe.#LaMentiraMeAhoga pic.twitter.com/v29OPg1JgD — Nacho Saldombide (@nachosaldombide) October 3, 2020