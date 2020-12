El periodista César Sanguinetti dio positivo de coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los casos de coronavirus se mantienen en alza en Uruguay y afectan a los diversos ámbitos. En los medios se confirmó en las últimas horas un nuevo caso: se trata del periodista de Subrayado César Sanguinetti.

Fue el propio comunicador quien compartió la noticia con sus seguidores en su cuenta de Twitter.

"Me han escrito preguntando por mi ausencia en @Subrayado. Hace unos días di positivo para Covid-19. Por suerte todos estamos bien (me refiero a mi familia). Muchas gracias a los que me han apoyado, infinitas gracias. Ya nos veremos nuevamente. Cuídense por favor", escribió.