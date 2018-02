Periodista atribuye embarazo a una bailarina coloniense y el video se hace viral

Durante la transmisión en vivo del desfile de llamadas en Colonia, se dio uno de los momentos más incómodos de la velada. Un periodista del canal local entrevistaba a Alejandra, vedette de la comparsa Yacumenza, cuando le atribuyó un embarazo.

"Parimos carnaval, parimos candombe", le comentó primero en forma indirecta para luego ir al grano. "¿De cuánto estás embarazada?".

Pero la respuesta de Alejandra lo dejó helado. "No, no estoy embarazada. Es gordura". Mientras el entrevistador trataba de arreglarla con un "a seguir bailando", ella detalló: "No me dio el tiempo para adelgazar. No llegué con los abdominales".

Por estas horas, el video comenzó a viralizarse en redes sociales y whatsapp