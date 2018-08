Periodista argentino se burla del "verso" del proceso Tabárez en Uruguay

Augusto “Tartu” Tartúfoli, expanelista del programa Intrusos, quedó en la mira de los uruguayos luego de haber lanzado un polémico mensaje en su cuenta de Twitter sobre el desempeño de Uruguay en los mundiales.

"El verso del proyecto, el maestro Tabarez en 3 mundiales ñañaña

Se lesionó Cavani, que era el mejor y se comió un gol increíble Muslera.

Saber de fútbol es saber de jugadores. El resto es verso del periodismo de fútbol. Los nuevos jugadores son los que ganan y los que pierden", escribió el periodista.

Minutos más tarde lanzó otros mensajes "antiproceso":

"Semis en 2010, octavos de final en 2014 y cuartos de final en 2018

No estaría entendiendo la parte de proyecto exitoso de la que hablan todos ustedes", escribió el periodista argentino.

Muy fácil el recorrido d #Fra para llegar a semi en #Rusia2018 Primero le tocó #ARG el EQUIPO DE LOS AMIGOS DE MESSI y ahora les tocó #URU EL EQUIPO DE LOS AMIGOS DEL CEBOLLA — Tartu (@TartuTV) 6 de julio de 2018

El comentario generó decenas de comentarios, entre ellos algunos que le recuerdan a Tartu la Copa América 2011 que se consiguió en Argentina.

"3.5 millones de habitantes y venimos haciendo unos. Mundiales juveniles muy buenos. Estamos entre los 8 mejores del Mundo, estamos compitiendo de. Tu a tu con potencias mundiales. Se nos respeta. Eso es un proyecto exitoso", le respondió otro seguidor oriental.

Y otro: "En esta no te banco. Tu fanatismo hacia tu selección que no gana nada hace 25 años no debería impedirte ver el trabajo de las otras selecciones. Uruguay llegó muy lejos para ser un equipo de un país con pocos habitantes que- como sabemos- no garpa para la FIFA"