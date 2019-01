El percance de Gimena Accardi con el sol de La Pedrera

La pareja de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez eligió recibir el Año Nuevo en La Pedrera, el tranquilo balneario de la costa rochense.

La joven comparte imágenes de una estadía de ensueño, con largas caminatas junto al mar, mate y fotos sin filtro.

Pero Accardi también relató un mal momento que vivió por el sol y su propia imprudencia. Debido a que un día no cubrió toda su espalda con protector solar, resultó con quemaduras del potente sol charrúa.

"No me gusta pedir que me pongan protector. Y pensè que sola llegaba con manos llegaba a toda mi espalda. Pues no", escribió un historia de Instagram donde luce con manchas rojas en la espalda.

Más allá del incidente, la pareja continúa disfrutando a pleno del verano rochense.