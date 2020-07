El peligroso cambio de look de Cande Tinelli: se perforó ella misma nariz y lengua

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mayor pasión de Candelaria Tinelli es cambiar su apariencia y compartirla con sus seguidores. Su transformación más reciente incluyó un piercing en la lengua y otro en la nariz, con la particularidad de que ambas perforaciones fueron practicadas por ella misma, según confesó.

La cuarentena general en Argentina le impide a Cande hacer lo que más le gusta de forma profesional. Al no poder acudir ante un salón, se hace ella misma los cambios.

"Bipo. Cuarentena moods (estados de ánimo en cuarentena). Perfo by me. Fijate”, escribió la hija de Marcelo Tinelli junto a la foto en la que muestra sus nuevos accesorios.



Algunos usuarios la llamaron a responsabilidad por lo que había hecho y que no es buen ejemplo para sus seguidores.

Dìas atrás, Candelaria Tinelli había respondido a sus haters: "Me pueden decir lo que quieran, yo me expongo en las redes sociales sabiendo que me pueden criticar como halagar....pero siempre voy a hacer con mi cara lo que quiero".



“Lo que sí veo más que nunca un nivel de agresión importante y eso sí me preocupa. Por ustedes, no por mí. Me da lástima porque sentir eso adentro es muy feo, debe ser muy feo. Bebés, me importa cero lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias”, añadió.



Candelaria Tinelli ha ido agregando cada vez más tatuajes a su cuerpo al punto que lo único que no tiene impreso es la cara. De a poco, sin embargo, va imprimiendo diseños en el rostro, al tiempo que agrega los accesorios.