El peligro de tener a Moria Casán al mando

Hay algo de lo que tenemos que hablar. No podemos dejar que pase más tiempo porque hasta deberíamos hacer apuestas: ¿en qué va a terminar el reemplazo de Moria Casán a Jorge Rial en Intrusos?

Como ya se venía viendo y era de esperar, Jorge Rial explotó. El histórico conductor del programa que alimenta nuestro bagaje farandulero no aguantó más. Una vida personal para allá de complicada lo hizo pedirse licencia.

Claro que el problema no es su ausencia, a eso podemos sobrevivir. El problema es que pusieron a la reina de los líos al mando. De solo imaginar lo que nos deparan los próximos meses, me falta el aire.

Es que si hay alguien que tiene lengua afilada y los colmillos bien expuestos, esa es Moria. Imaginen el poder con el que se debe sentir la diva ahora que anda en el sillón del otro.

“Estoy siempre lista. Acá estamos para apoyar al canal. Estamos cuidando este lugar mágico, que lidera y es una columna vertebral para América. Para mí es un honor. Hay que rendir honor al trabajo y a lo que me da este canal”, dijo La One en el programa.

Ya sé, ya sé. No es algo nuevo y la diva ya lleva unos días al mando. Pero unos días no son unos meses y esto se vuelve peligroso. Es que mi cabeza no puede dejar de imaginar todos los quilombos que vamos a ver en el plató.

Un detalle no menor es que La One ya no tiene su espacio en el jurado de Showmatch, ese otro sillón que la habilitaba para hablar mal e insultar a todo el mundo. Eso solo indica que debe estar acumulando un montón de cosas para decir que va a terminar largando en el show.

Es solo una teoría, pero estoy segura de que en unos días vamos a tener que volver sobre ese tema porque se va a comprobar.

Mientras tanto, Jorge Rial anda lamentándose de la vida. Esperemos que ahora se gane el respeto de Morena.