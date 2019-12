Peligra veraneo de Pampita y su marido en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán tienen pensado despedir el 2019 en Punta del Este. Como ocurre desde los últimos años, la modelo suele mezclar descanso con trabajo en las playas de José Ignacio, pero esta vez hubo percance de último momento, que postergar el viaje del matrimonio junto a su familia ensamblada a este lado del charco.

Según reveló la propia modelo el jueves, en su programa Pampita Online, su marido perdió la billetera con todos sus documentos. "No tiene cédula verde (libreta de propiedad del auto), ni DNI, ni tarjetas de crédito. Nos tenemos que ir a Uruguay y así no podemos viajar", expresó la diosa argentina, en Pampita Online.

Más adelante, la modelo relató qué le ocurrió a su esposo: "Rober fue a comprar a una estación de servicio por la zona de San Isidro y después de comprar, la perdió. Vimos por las cámaras de seguridad del lugar que se la metió en el bolsillo y se subió al auto pero en el auto no está. Ya dimos vuelta todo".

"Es una billetera negra. Por favor, si alguien la encuentra que se comunique con la producción del programa. No podemos irnos de vacaciones si no. Ya está haciendo todos los tramites igual pero va a demorar unos días más", agregó casi suplicándole a su audiencia. Y sin intenciones de perder ni un día de sus vacaciones, advirtió: "Que viaje más tarde si no. Yo lo espero allá en la playa. Para mí lo hizo a propósito. Así yo llego, voy al supermercado, instalo a los chicos, desarmo las valijas y el recién llega cuando ya está todo listo", bromeó, entre risas.

