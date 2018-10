La película sobre su vida despierta la polémica en la familia de Rodrigo

No todos están contentos con la biopic de Rodrigo Bueno, El Potro, lo mejor del amor. El film inspirado en la vida del cuartetero, dirigido por Lorena Muñoz, fue autorizado por su hijo, Ramiro Bueno, pero el resto de su familia no parece estar del todo conforme con el abordaje de la historia.

Con una mirada más intimista, la realizadora -que estuvo detrás de Gilda, no me arrepiento de este amor- muestra aristas del artista que molestaron a su madre y a su hermano. Adicciones, romances y otros condimentos que, según la prima de El Potro, "no son verdad".

Betty Olave, la mamá del ídolo, que en el film es interpretada por Florencia Peña, se manifestó tras ver la película. "Pongo en conocimiento de los medios de comunicación que, habiendo visto El Potro, lo mejor del amor, no emitiré opinión o comentario, ni realizaré declaraciones de ninguna índole. Agradezco a todos los medios por el interés y reitero el pedido de respeto por la memoria de mi hijo", dijo a través de un comunicado que Ulises Bueno, su hijo, compartió en las redes sociales.

En la misma publicación, el también cantante agradeció a todos los que le escribieron a su madre. "Le hice saber de su comprensión y apoyo. ¡¡¡Está muy agradecida!!!", sumó en el posteo.

Quien fue la más directa a la hora de expresar su descontento fue Romina Olave, prima de Rodrigo. "Sólo espero que no se estrene, ni salga esa película bizarra sobre la vida de mi primo Rodrigo. Por lo poquito que hemos visto, nada es verdad, ni cierto. No sé en qué se basaron sin haber hablado con nadie de la familia. Que Dios los perdone, yo mientras viva voy a defenderte siempre, angelito de mi vida", escribió en su cuenta de Instagram.

A pesar del malestar con el tratamiento de la historia, Ulises quiso aclarar que la familia no tiene ningún problema con Ramiro Bueno, su sobrino, quien aprobó el guion del film. "¡¡Rami, querido!! Nosotros somos tu familia y estamos dispuestos a acompañarte en todas, no estamos enojados, ¡¡te amamos mucho!! ¡Dejalos que hablen, nosotros nunca vamos a dejar dejar de ser una familia! ¡TE AMAMOS!".