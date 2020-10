Peke Sander y Sebastián Corbo hablaron al aire tras el cruce y la advertencia de demanda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La periodista Peke Sander y su colega Sebastián Corbo hablaron al aire en el programa Algo Contigo (Canal 4) luego de protagonizar un feroz cruce en las redes y que trascendiera que ella tenía previsto realizarle una demanda penal. Corbo pidió disculpas por sus dichos y la conversación terminó con la cronista visiblemente emocionada.

Todo comenzó hace diez días. Peke Sander fue víctima de maliciosos comentarios de Sebastián Corbo en redes, que señalaban lo "mal que está Tenfield" por su incursión en las coberturas deportivas y ponía en duda los motivos por los que ella llegó a ocupar ese rol. Tras los polémicos dichos, Peke Sander se reunió con los abogados Gumer Pérez e Ignacio Durán para iniciar una demanda penal contra su colega.

Invitada en Algo Contigo, Sander relató el mal momento que pasó cuando fue víctima de ese ataque y hasta reveló que Corbo y ella habían sido compañeros en la UTU. En determinado momento, el conductor Luis Alberto Carballo le informó que él quería salir al aire para ofrecerle sus disculpas por sus dichos.

Luego de consultar -también al aire- con su abogado, Sander accedió a que Corbo participara del programa. Él salió al aire vía telefónica y se dirigió a ella: "Más frío y más tranquilo quería pedir disculpas porque siento que los seres humanos nos equivocamos, y yo me equivoqué feo".

Tras escuchar a Corbo, Sander le respondió: "Acepto las disculpas. Voy a pedir que sean en el mismo medio en el que se hicieron (los otros comentarios). Me duele, Seba. De pasar a discutir por Twitter por Peñarol y Nacional hay un abismo. Me quedo con tu recapacitación y tu pedido de disculpas".

Una vez finalizado el intercambio, Sander se mostró conmovida hasta las lágrimas: "Es una lástima haber tenido que llegar a esto. El mal momento no te lo saca nadie. Yo me sentí vulnerada (...). Fueron días difíciles. A mí capaz que me resbala lo que me dicen, pero tengo madre, pareja, tíos, primos, que no tienen que estar leyendo esas cosas", explicó.