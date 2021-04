El pedido de disculpas de Patricio Giménez tras el escándalo en Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Patricio Giménez fue protagonista de uno de los escándalos de la semana. El famoso músico asistió con amigos a una popular parrillada de Maldonado pero pasó un momento incómodo cuando el dueño del local le pidió que se retire por estar acompañado por su perrita Rumba, lo cual en el lugar no estaba permitido. Irritado, Patricio escarchó al lugar con videos e insultos en redes sociales. Dos días después, el músico volvió a hacer referencia al tema pero desde una perspectiva diferente.

El artista puso paños fríos a la situación y llamó directamente al dueño del establecimiento gastronómico para ofrecerle las disculpas por la situación.

"Me di cuenta de que a pesar de que fue para todos un momento poco feliz, yo me enojé más de la cuenta. Correspondía comunicarme con ellos y pedirle disculpas", explicó Patricio a El País. Según el cantante, los dueños del lugar aceptaron las disculpas. "Me parecen buena gente, así que estoy contento", concluyó.

A través de Instagram, Patricio también informó a sus seguidores sobre el intercambio con los propietarios de la parrillada. "Agradecido con el dueño y su esposa por haberme aceptado las disculpas. Nada como estar en paz", publicó en una historia de su red oficial @patogimenez.

Patricio vive desde hace más de un año en Uruguay, donde ya tiene residencia. Durante el verano realizó varios shows musicales en Punta del Este atendiendo los protocolos sanitarios y no tiene previsto regresar a Buenos Aires.