El pedido desesperado de Federica Pais sobre su hijo preso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Federica Pais se mostró muy angustiada en diálogo con el programa Te quiero, ciclo que ella misma conduce por AM 750 de Buenos Aires, donde pidió "prudencia" a los medios al tratar el tema de su hijo. Recordemos que ayer trascendió que Dante Casermeiro junto a Octavio Laje fueron detenidos días atrás en Olivos, acusados de haber protagonizado un hecho delictivo.

Ayer, cuando se conoció la noticia, la conductora optó por no dar demasiados detalles sobre lo sucedido hasta enterarse bien qué había pasado, pero esta mañana rompió el silencio en un lugar donde se sintió cuidada y acompañada por sus colegas. "Espero que tengan paciencia, es muy difícil todo lo que está pasando. Es difícil por todo lo que pasó

después de un hecho absolutamente confuso y de un hecho que difiere mucho de lo que ha aparecido en los medios. No en todos, pero sobre todo usando mi nombre, las imágenes de mi hijo. Estoy muy impactada viendo el odio", dijo.

RELACIONADAS Detuvieron por un robo al hijo de la conductora Federica Pais By Ignacio Quartino Detuvieron por un robo al hijo de la conductora Federica Pais Detuvieron por un robo al hijo de la conductora Federica Pais

Sobre la causa por robo en grado de tentativa agravado por el uso de arma de utilería por el que fue imputado su hijo, agregó: "Ayer me quedé callada porque cuando empecé a ver todo lo que empezó a pasar y difería tanto con lo que la misma policía y un declarante habían dicho dije ´tiene que haber pasado otra cosa y no saberlo´. Y como respeto mucho la verdad y la honestidad, me quedé callada hasta saber qué había pasado realmente, porque dije ´acá tiene que haber algo que yo no sé´".

A pesar de haberse abierto a contar cómo está viviendo este difícil momento, Pais dijo que no va a contar más para no entorpecer las cosas. "No me quiero referir a la causa para no meterme en ninguna situación que sea entorpecerla de ninguna manera para ningún lado. Pero francamente es absolutamente diferente a lo que se está diciendo. Entonces pido simplemente prudencia. Aparentemente, además, hay una persona con

desordenes psiquiátricos, entonces tenemos la tormenta perfecta armada para que se hagan una panzada".

La conductora, entre sollozos, pidió perdón en nombre de Dante: "En este momento estoy tratando de ordenar esto. Pido disculpas si mi hijo en algún momento faltó el respeto. Vi imágenes de mi hijo no tomando conciencia de lo que estaba pasando afuera porque, es cierto que, su relato es otro y yo creo que no termina de entender la gravedad que se desató a partir de que sea mi hijo y de ser utilizado un hecho -que verá la Justicia lo que sucedió- de un pibe que no tenía antecedentes, al que lo habían cagado a trompadas hace 4 días y que decidió, bajo mi absoluto desacuerdo, tener en la mochila

una pistola de balines porque decía que si le pasaba de vuelta los iba a asustar. Los que me conocen saben que intenté por todas las maneras de convencerlo para que no lo hiciera. Estaba preparando materias del año pasado para terminar el secundario. Se había llevado tres y le quedaba matemática (...)".

Uno de los pedidos en que hizo especial hincapié durante su "catarsis", como la llamó ella, fue en el tratamiento que le están dando a la noticia "ciertos medios". "Cuando me entero finalmente de las declaraciones y de lo que realmente decían que pasó, no tenía nada que ver con la barbaridad que armaron muchos medios. No quiero decir todos, porque hay gente que se ocupó de llamarme y hablar conmigo y les quiero agradecer a

todos los que honestamente trataron de entender qué estaba pasando. Pero hubo una saña y una carnicería que ahora entiendo en carne propia cuando se habla del odio y no termino de entenderlo porque no creo en el odio. Quiero agradecer a mis compañeros, a la gerencia de la radio. Me conmueve mucho cada gesto de solidaridad y de empatía hasta de no prejuzgar y no juzgar, me ha impactado eso".

Y agregó: "Quiero pedirles a los medios, por favor, que sean más prudentes. Pido que no se titule ´motochorros´ y se ilustre con gente robando, cuando en realidad hay otro relato. Yo no quiero decir mucho para no hacer nada que no corresponda. Están diciendo cualquier cosa".

Tanto el hijo de Pais como el del exdiplomático Guillermo Laje se negaron a declarar en su indagatoria, aunque pidieron que se deje constancia de que los policías que los detuvieron los golpearon. Motivo por el cual fueron enviados a una dependencia de la Asesoría Médica Pericial para que sean revisados por profesionales. Según pudo saber diario La Nación de fuentes judiciales, el fiscal Gómez analiza si el expediente por el hecho delictivo ocurrido en Olivos es remitido a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Flagrancia y así la causa podría terminar en una suspensión de juicio a prueba, más conocida como probation.

Pais además habló desde su más profundo pesar como madre y expresó: "Todos los que somos padres sabemos los valores que les inculcamos a nuestros hijos y sabemos que a veces se mandan macanas y hasta nos da vergüenza y pedimos perdón en nombre de. Y era lo que iba a hacer porque es lo que corresponde, porque soy una mujer de bien y porque a mis hijos los eduqué con valores".