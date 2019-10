Paullier: "Si uno no tiene reconocimiento de la casa donde trabaja, da para preguntarse: ¿qué hago acá?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cómo se encuentra con todo lo que ha sucedido en estos días?



—Me encuentro bien, con mucho ánimo y ganas de seguir. Porque son 25 años ininterrumpidos de Calidad de Vida, entonces vamos a continuar con nuestra marca y nuestro programa.

—¿Usted es el dueño del nombre, de la marca Calidad de vida?



—Sí, y quiero mantener la marca porque es mía, no es de canal 12 ni de ningún canal. La marca Calidad de vida la registré hace 25 años para radios, medios audiovisuales y gráficos, tengo la exclusividad para Uruguay. Por eso Calidad de vida va a seguir, pero en otro medio que no sea Canal 12, donde presenté renuncia hace 48 horas.

Juan Carlos Paullier, dueño de la marca "Calidad de vida" busca nuevo canal. Foto: Archivo

—¿Cuáles fueron los motivos de su desvinculación del canal?



—Se debe a un desgaste de la relación, tiene que ver con un cercenamiento de mi tiempo de aparición en pantalla. Salía de lunes a viernes a las nueve de la mañana y hace pocos meses me comunicaron que no iba a salir los viernes, que mi semana se acortaba al jueves. Pregunté las razones, porque me siento estupendo y hace 25 años que estoy con este ritmo, y no me dieron explicaciones sobre mi ausencia los viernes. Eso me generó mucha molestia, y después en el marco del espacio que tenía en Desayunos informales, fui notando también una disminución del tiempo. Cada vez tenía menos minutos y obviamente era poco tiempo, breves minutos para desarrollar temas de enorme importancia y con distinguidos invitados. Porque tengo un archivo con profesionales de primer nivel en nuestro país y cuando llegaban profesionales del exterior estaban en Calidad de vida. Entonces, exponer temas importantes en siete minutos, era limitadísimo. Esos fueron los grandes disparadores para que empezara a pensar en mi alejamiento. En una palabra, sentí que no era valorado en ciertas esferas del canal.

—Tengo entendido que no fueron bien recibidas en el canal las fotos que salieron en Sábado Show de usted y su esposa en su luna de miel, ¿es así?



—Esas fotos, que tuvieron una respuesta formidable de la gente que nos lo hizo saber por llamados, en redes sociales y personalmente, a una de las productoras no le cayó bien y me mandó una serie de WhatsApp inaceptables. También cayó mal mi presencia hace algunas semanas en Canal 4 donde estuve acompañado de mi esposa, y me lo hicieron saber. Uno evalúa: ¿en este ambiente me puedo quedar? Porque yo le pongo mucha pasión a mi trabajo, soy un enamorado de lo que hago, y el público me transmite un feedback increíble, porque me acompaña desde hace años y saben que a través de los invitados, hacemos una transferencia de conocimiento. Empoderamos al público de conocimiento, y me parece que eso tiene un valor enorme. Y uno tiene el reconocimiento desde los más diversos sectores, pero si no lo tiene en la casa donde uno trabaja, da para preguntarse: ¿qué hago acá?

Juan Carlos Paullier junto a su esposa, Lola Peverelli. Foto: Archivo

—¿Piensa continuar el programa en algún otro canal?



—Sí, absolutamente.

—¿Ya se ha contactado con alguno?



—Es muy reciente, hace pocas horas que presenté la renuncia, pero de cualquier manera ya hay líneas tendidas. Pero sé que un cambio así no se puede efectivizar de un día para el otro.

—Claro, y son tiempos donde ya se está pensando en el fin de año televisivo, y los canales están armando su programación para el 2020.



—Exacto, además eso. Estamos terminando octubre, falta poco para el fin de año y la época no es la ideal, pero de cualquier manera en los primeros sondeos que hemos hecho, tanto en lo personal como gente de mi más absoluta confianza, hemos captado un gran interés en tener a Calidad de vida. Obviamente que en los próximos días generaremos reuniones y evaluaremos dónde se dan las mejores condiciones para continuar. Pero Calidad de vida va a continuar porque somos conscientes que cumplimos un rol a la sociedad, y lo seguiremos haciendo.

—Trascendió que hubo rispideces entre la producción del programa con su esposa, Lola Peverelli. ¿Esto fue así, le dijeron que ella no podía acompañarlo a la filmación del programa?



—Rara vez hacía notas en exteriores, siempre las realizaba en el estudio central, pero en las últimas semanas tuve que hacer algún micro fuera del canal. Y mi esposa me acompaña siempre, y por no ser del medio, porque ella es médica, le interesó ir como espectadora a ver cómo realizaba las entrevistas. Y desde la producción me dijeron que ella no fuera a las entrevistas. Eso motivó rispideces.

—¿Se sentía marcado por el canal?



—No sé si marcado, pero sí mínimamente valorado. Entonces, si se dan esas condicionante, no hay más remedio que tomar decisiones, porque uno no empezó ayer. Ya son 25 años de trayectoria, y si no se dan cuenta, el mejor camino que uno puede tomar es decir gracias por todo y me marcho.