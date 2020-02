Paula Echevarría: "Siempre pensé que iba a ser madre de varones pero ya se verá"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Estoy re contenta y feliz”, dice Paula Echevarría conductora de Tarde o temprano (La Tele) y De taquito (Radio Universal). Si bien tiene solo 13 semanas de embarazo, Echevarría dice que desde que hizo pública la noticia, la panza le empezó a crecer.

—¿Cómo te llevan estas primeras semanas de embarazo?



—La panza incipiente, estoy de 13 semanas de embarazo y me lleva bárbaro porque por suerte no he tenido casi nauseas. Se repite un poco el cuadro que tuve con mi primer hijo, Iñaki, con quien pasé un embarazo divino y espero que este sea igual.

—¿Tuviste problemas con el primero?



—No, para nada. Estaba trabajando en El País TV y recuerdo haber trabajado hasta 10 días antes de tenerlo. Tuve un embarazo divino, así que esperemos mantener la racha, ojalá sea así.

Paula Echevarría. Foto. Archivo

—¿Este embarazo fue buscado?



—Sí, buscado. Ya teníamos las ganas y la idea de ser padres nuevamente (con Juan Azcurra, su marido desde 2016), y estuvo encargado. A mediados del año pasado hice un viaje y cuidé hasta el viaje para estar tranquila y después empezamos en la búsqueda.

—Cómo vas a hacer con Tarde o temprano y De taquito, ¿pensás quedarte también hasta los últimos días?



—Mi idea es seguir trabajando hasta el final, o que me permita el embarazo. Después tomaré la licencia maternal que me corresponde en la radio y la televisión. Siempre digo que una mujer en este estado no está enferma, está embarazada. Obviamente que hay molestias típicas del estado pero mi experiencia fue muy positiva, espero seguir trabajando hasta el final.

Camila Cibils, Cecilia Olivera y Paula Echevarría conducen "De taquito" en las mañanas de Radio Universal, y "Tarde o Temprano" en las tardes de La Tele.Foto: Archivo

—El volver a trabajar, ¿cómo lo llevaste con Iñaki?



—Recuerdo que me reintegré bastante rápido, ahora voy a ver cómo se van a dar las cosas. Mi intención es reintegrarme y contar con el apoyo de las abuelas, como he tenido. También tengo una señora que me ayuda con Iñaki en casa. Hoy por hoy las mujeres estamos acostumbradas a tener este doble rol de ser trabajadoras y madres y dándole los tiempos necesarios a cada cosa. Tendré que bajar la pelota, seguro, al menos el primer año, pero mi idea es reintegrarme, seguir con las dos cosas; así es la vida y es lo necesario.

—Iñaki ya tiene tres años, ¿cómo se tomó la noticia que tendrá un hermanito o hermanita?



—Y, más o menos, no le cayó tan bien. Está un poco desentendido, no quiere hablar mucho del tema y tampoco le insisto. No se lo oculto pero tampoco es algo que hable demasiado con él porque quedan muchos meses por delante y no quiero provocarle mucha ansiedad. Va a ser todo un desafío porque viene de ser el hijo único, el centro de atención, y ahora van a cambiar las cosas, pero es parte de la vida.

—¿Esperas que llegue la nena?



—No sé, obviamente lo que una desea es que sea sano, eso es lo fundamental. Después de ser madre, es que sea lo que sea, pero que sea sano, eso es lo importante. Y después no sé, siempre pensé que iba a ser madre de varones pero ya se verá. Todavía es muy reciente como para tener en claro el sexo y como siempre tuve esa idea, es como una premonición mía. Obvio que una nena va a ser más que bienvenida, está buenísima no ser la única en la casa, sino estar sola con tres hombres puede ser complicado también.

Paula Echevarría. Foto: Archivo

—Fuiste modelo y sos una personalidad de la televisión, ¿cómo te llevás con los cambios físicos que trae un embarazo?



—Con Iñaki recuerdo haber engordado 14 kilos, era un poquito más de lo esperable, pero tuve la suerte de bajar en seguida, y por ahora vengo bien. Tengo un poco de diabetes gestacional entonces tengo prohibidos los dulces, lo que creo me va a ayudar a mantener el peso, porque una come un poco más en estos momentos de embarazo. Tampoco es algo que me preocupe demasiado, es una etapa para vivirla con plenitud, obviamente dentro de los parámetros saludables. Es lo que le haga bien al niño, porque tener un sobrepeso puede que no sea positivo para el embarazo, pero sin enloquecerme. Soy de la idea que después el cuerpo vuelve, es muy noble el cuerpo en ese sentido y casi siempre se va reacomodando, y lo que no, será una cicatriz de la vida, porque tener hijos es lo más lindo, entonces no me voy a hacer drama por eso.

—En marzo del año pasado perdiste un embarazo...



—Sí, estaba de cinco semanas, era un embarazo reciente pero buscado. Me parece que es una buena oportunidad para hablar de este tema que sé que es una situación que atraviesan muchísimas mujeres. Cuando me pasó se acercaron muchas a contarme sus experiencias pero no sé porqué es que se trata como un tabú, no se habla tanto. Como que se tapa y parece que no pasó nada, cuando en realidad sí pasó, es algo que frecuentemente pasa y hasta a nivel médico no le dan demasiada trascendencia, pero que no deja de ser una pérdida, generar un momento de tristeza y dejar una marca. Entonces me parece que está bueno decirlo, sin miedo porque lo importante es siempre ir hacia para adelante, apostar y en mi caso funcionó porque hoy estoy esperando un nuevo hijo y eso me llena de felicidad.