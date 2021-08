Paula Echevarría se despidió de "De taquito" para emprender proyecto en Canal 5

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Paula Echevarría dejó el programa matinal De taquito en Radio Universal para emprender un nuevo proyecto televisivo. Se trata de un magazine en las tardes de Canal 5 cuyo estreno está previsto para las próximas semanas.

En su último programa radial, la emoción estuvo a la orden del día. Recibió sentidos mensajes de las autoridades de la emisora y de sus compañeras, Camila Cibils y María Eugenia García.

"Estoy emocionada. Pensé que no me iba a emocionar pero es inevitable. Nada. Agradecer, los quiero mucho... no puedo hablar mucho", dijo la periodista con la voz entrecortada.



"Se cierra una etapa de la mejor manera", dijo luego Echevarría. Camila Cibils contó que se vienen cambios para De taquito, aunque no adelantó mayores detalles.

La comunicadora regresará a la televisión con el proyecto de Canal 5 luego del final de Tarde o temprano en Teledoce.