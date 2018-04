Paula Chaves compartió una dramática historia familiar

Paula Chaves , modelo y exconductora de Este es el show, decidió sincerarse respecto a un momento de su vida lleno de sufrimiento e incertidumbre. En diálogo con revista Gente, Chaves contó que su mamá, Alejandra, batalló durante mucho tiempo contra la depresión y posteriores adicciones.



"[Ella estaba] sin profesión. Sin saber hacer nada. Y se deprimió. Comenzó a tener actitudes raras y debió recibir atenciones psiquiátricas. Yo estaba embarazada de Oli y me molestaba mucho con ella. Al poco tiempo buscó alivio en el alcohol. Después comenzó a tomar dosis dobles de antidepresivos, a mezclarlas con la bebida, y entonces se perdió. Porque todos los adictos necesitan tocar fondo", remarcó la esposa de Pedro Alfonso, quien aseguró que la separación de su padre Miguel fue un golpe muy duro para su madre, a quien llegó a ver en un estado muy preocupante. "Cuando entramos en su casa y la vimos con la frente lastimada, supimos que no había otra opción más que la internación. Mamá estaba en peligro. Yo misma, embarazada de Balta, la llevé a la comunidad terapéutica. Con todo el dolor que implicaba. Cuatro meses después nació Balta. Ella había comenzado la desintoxicación, que es algo muy difícil, y no pude ir a verla", recordó la conductora, respecto a cómo los instantes más oscuros de la vida de su madre coincidieron con los embarazos y nacimientos de sus hijos, Olivia y Baltazar.

Asimismo, Chaves habló con candidez sobre lo complejo que resulta ayudar a una persona adicta: "Acompañar a un adicto no es fácil, porque nunca hay respuestas a tantas reacciones: nada es blanco o negro. La salvación está en la internación, aunque debamos obligarlos. A los afectos de quienes padecen una adicción les digo: busquen ayuda en los grupos de contención para familiares. Hay que sacarse la vergüenza y los prejuicios del 'qué dirán'", aconsejó, y contó que su madre actualmente está en una etapa plena. "Si hoy soy más feliz es porque la veo feliz. Recuperamos a la mamá que nos acompañaba de cerca, que estaba pendiente en la primera fila de los actos del colegio, la que nos enseñó a cocinar y a comer saludable. Mi vieja pelea fuerte, porque es una lucha diaria. Como buena budista, quiere ayudar a los demás. Hoy se mudó a Las Cañitas, y está empeñada en conseguir trabajo", concluyó la conductora del inminente programa de Telefe, Bake Off Argentina.