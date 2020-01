Patricio Giménez negó ser un mantenido: "Jamás le pedí plata a mi hermana"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Todavía continúa la polémica por dichos de Susana sobre la pobreza. Y para echar leña al fuego, su hermano Patricio Giménez sugirió que planten frutales en las plazas para que los chicos pobres puedan comer.

En el medio del revuelo, Patricio habló desde Punta del Este, donde está haciendo shows, y explicó sus dichos. "Descubrí que hay dos mundos muy diferentes. Hay muchos que no quieren escuchar y te tiran a matar y dicen que por tu ideología sos rico y mantenido. Nunca en mi vida le pedí un peso a mi hermana. Jamás", contó en Confrontados, por Canal 9.

Sobre sus polémicas declaraciones, el cantante indicó: "ni siquiera escucharon la explicación que di. Si te quedás con que haya manzanas y naranjos en las plazas para que los chicos coman, obviamente es porque todo se sacó de contexto".

"Tengo un plan para sumar, que alguna vez le conté al ministro de Ciencia y Tecnología y le pareció espectacular. Hay gente en el norte que está contenta con el proyecto. Aparte, hay que arreglar la economía. ¿Sumar está mal? Yo estoy para ayudar, porque los perros y las huertas son mi pasión. Soy un aliado", aseguró.



Luego, explicó cuál es su plan: " Es cierto que dije esa frase, pero antes conté un proyecto que tengo. Me decían gorila y mantenido pero no se ocupan de saber qué pienso. Mi ideas es que el primer año se enseñe a sembrar en escuelas y tierras fiscales. Lo aprendí y no es sencillo, tiene su ciencia. En el segundo año, hay que capacitar para hacer algo de valor agregado con eso que sembraste. Y en el tercer año, enseñar a hacer un emprendimiento con eso, como por ejemplo mermelada de alguna fruta. En tres años, enseñás un oficio y generas un proyecto. No sé qué parte de eso no cierra. Y claro que en las plazas estaría buenísimo que además de haber un helecho haya un ciruelo. Son plantas más productivas para todos, y también para mí".



Además, Giménez se defendió de quienes aseguran que es un mantenido. "Todos mis mangos me los gané yo. No paso por La Mary (la mansión de Susana en Punta del Este) a buscar 12 mil dólares por mes. Laburo desde que tengo 17 años con la guitarra de un lado para el otro, marcando tickets en pubs como en un teatro. Dejemos los prejuicios de lado porque tengo 40 años y me hincha ya que me rompan con eso porque no es cierto".



Sobre su estadía en Punta del Este, afirmó: "El alojamiento me lo genero con mi trabajo, porque además Susana no quiso que parara en su casa porque quiere estar sola. Estoy en Punta del Este porque aquí hago temporada. Todo es un sinsentido".