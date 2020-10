Patricio Giménez criticó al gobierno argentino y Jorge Rial lo acusó de "vaciar la heladera" de Susana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Patricio Giménez está instalado en Punta del Este desde mayo. Llegó a la residencia La Mary para acompañar a su hermana, Susana Giménez, quien decidió transitar los tiempos pandémicos en Uruguay en condiciones de "libertad responsable" frente a la cuarentena general que rige en Buenos Aires.

Desde su cuenta de Instagram y con un filtro de "guasón", el músico compartió un video en el que critica duramente al gobierno de Alberto Fernández. "si vos pensás que yo la tengo gratis, tengo a mi mamá con cáncer en Argentina. Y a mi abuela, con 98 años, en Argentina. Y no las puedo sacar de ahí", dijo.

Luego apuntó hacia el presidente argentino y a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Y vos tenés un hotel, el Hotesur, que comprás seis medialunas y tenés dieciocho mil personas adentro. Son todos una manga de hijos de p... Que a mí, que me condenás por estar en Punta del Este y me robaste el país", aseguró sin anestesia.

Jorge Rial le respondió con dureza en Intrusos este lunes. "“Estás grande para decir pelotudeces. Acordate que estás en Punta del Este, en una mansión valuada en diez millones de dólares que se ganó Susana laburando. Él nada y desde la comodidad del exilio dorado, laburando de ‘hermano de’, opina sobre la Argentina. Tiene todo el derecho del mundo a opinar, pero hay una crítica desbordada, injusta, personal y política por algunas cosas que no se entienden”, dijo el periodista.



“Además de insultar al Presidente y a Cristina, habla de que no lo dejan ver a su mamá, que tiene cáncer. Te podés venir al país a ver a tu mamá, te fuiste con ella enferma, elegiste ir a rascarte los huevos en Punta y abandonar a tu mamá acá… También dice que no puede ver a su abuela de noventa y pico, ¿sabías que podía pasar algo y ahora te agarra la desesperación?”, prosiguió.

Patricio Giménez no se la dejó pasar. También a través de Instagram le respondió al conductor de Intrusos. "“Che, Jorge Rial, no seas bol… El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora. ¿Qué voy a hacer? Sí, acepto un cargo político, puedo hacer un programa de chimentos, ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mierda de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer… ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a estudiar ingeniería?”



Después lanzó una amenaza. " “Dale, Jorge, no seas malo, te mando un beso. Acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry, y muchos teléfonos tuyos los tengo yo”, dijo.