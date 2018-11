Patricia Wolf reveló que "perdonó infidelidades"

Invitados al ciclo de Andy Kustenzoff, Pedro Alfonso y Paula Chaves vivieron un momento muy particular cuando el conductor, en un segmento ya clásico del programa, le preguntó a todos los famosos si perdonarían una infidelidad. Para sopresa de todos, la modelo y ex Bailando dio un paso al frente.

"Antes era más tajante con la respuesta, no hubiese, no perdono, no nada. Y ahora es como que digo bueno me parece que va mucho más allá, lo tengo que terminar de cerrar en mi cabeza pero lo voy de a poquito trabajando”, explicó la diosa, con su marido como testigo.

La actitud de Paula fue comentada el martes entre los integrantes de Algo contigo. Ahí mismo Wolf hizo una confesión: "yo perdone infidelidades".

Si bien Patricia no quiso ahondar sobre su experiencia, dio a entender que las historias con sus parejas que les fueron infieles no tuvieron final feliz. "La confianza es como una copa de cristal que si se rompe es difícil arreglarla", reflexionó.