Patricia Wolf se refirió a la broma del huevo de Petinatti en Canal 5: "Fue malinterpretada"

Una broma de Orlando Petinatti en el programa Cocineros uruguayos (TNU) ha sido temas en redes sociales. En concreto, el conductor de Malos pensamientos hizo irónicos comentarios luego de un móvil en el que hablaron los ministros Jorge Basso y María Julia Muñoz.

El periodista que estaba en exteriores, Fabián Cardozo, se quejó del humor de Petinatti al que calificó de "grosero" y "ordinario".

Patricia Wolf se refirió este viernes a la situación. "No me lo he cruzado en el canal todavía (a Cardozo) pero creo que se sacó de contexto algo que era totalmente diferente y se malinterpretó. Yo me reí como todos los que estábamos en el estudio", dijo la conductora de Cocineros uruguayos.

Contó que desde el Canal 5 le informaron que dentro del programa iba a haber un móvil de unos 10 minutos desde la Expo Salud, con la palabra de los ministros.

"El ambiente en el estudio, desde que llegó Peti, era una fiesta. Cuando volvimos en vivo, hizo una broma que quizás se malinterpretó. Eran dos ambientes totalmente desconectados", añadió.

"En ese momento me tenté. No podía evitar tentarme", dijo sobre su actitud.