Patricia Wolf contó su versión del móvil "anti Petinatti" en Canal 5

El pasado reciente en TNU (Canal 5) sigue dando que hablar. Luego de que Fabián Cardozo contara que un extenso móvil del 6 de noviembre pasado tenía la intención de evitar la presencia de Orlando Petinatti en Cocineros uruguayos, la conductora del programa, Patricia Wolf, dio su versión.

En una nota con el diario El Observador, la comunicadora contó que el móvil efectivamente fue orquestado por el director de entonces, Ernesto Kreimerman. El exjerarca habría argumentado que se hacía esa intervención en el programa a pedido de Tabaré Vázquez.

"Les quiero pedir disculpas, pero a mí Tabaré, el presidente, que está muy enfermo, pobre, me pidió la gauchada de que yo hiciera este móvil. Y él está enfermo, yo no le puedo decir que no’. Con María Gracia nos mirábamos como diciendo: esto no se lo cree nadie. No nos gustó nada,

pero él era el director del canal", contó Wolf al periodista Leonardo Haberkorn.

Semanas más tarde, cuando Patricia Wolf presentó renuncia al programa, que era una coproducción, volvió a hablar del tema con Kreimerman. Nuevamente, el exjerarca defendió al móvil y atacó a Petinatti. "Él se puso todo rojo y empezó a despotricar contra Petinatti, decíaque era un abusador, que no había pagado impuestos… Bajó muchos escalones en la imagen que tiene que tener un director del canal. La justicación de todo lo que armó, de un hecho que nos terminó exponiendo a nosotras, era de un niño chico", dijo.

Patricia Wolf también aborda otros otros aspectos que le hicieron renunciar al ciclo, entre los que menciona dificultades técnicas y de producción.

También menciona a un funcionario del canal que la intentó "cargar". Si bien Wolf dio cuenta a la productora de lo ocurrido, el funcionario en cuestión siguió en funciones y continúa hasta el día de hoy.