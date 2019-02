Patricia Wolf contó en "Algo contigo" cómo se vivió el incendio en el Edificio Panamericano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fueron momentos angustiantes los que se vivieron en la noche de ayer en el Edificio Panamericano, donde se incendió un apartamento del sexto piso y dejó varios heridos.

Una de las residentes del edificio ubicado en la rambla del Buceo es la comunicadora Patricia Wolf, quien esta tarde contó en el programa Algo Contigo, cómo se vivieron esos momentos.

“Me dio la impresión que le faltaba equipamiento a los bomberos", dijo la comunicadora que explicó que el edificio cuenta con un área despejada por la que podía entrar el cuerpo de bomberos. "Había gente atrapada en el sexto piso atrapada, porque no podían bajar por la escalera. ¿Cómo bajas a esa gente?”, se preguntó la panelista de Algo contigo.

“Ni bien nos dimos cuenta que había un problema, Agustina (Zuasnabar, su esposa) dijo bajamos ya, vestite y bajamos. Y bajamos por la escalera”, contó Wolf. "Y Agustina me contó, porque vivió en Inglaterra, que allá hacían simulacros para tener en claro la manera de operar, el protocolo en caso de evacuación. En Uruguay eso no pasa, jamás me pasó. No sonó una alarma tampoco, eso es un tema del edificio, pero tiene que haber un protocolo de evacuación para que todos podamos probar y comprobar en caso de una tragedia, que esperemos que no suceda, cómo manejarnos”.

El incendio, que fue controlado, como informó ayer El País, dejó varios heridos y, afortunadamente ningún fallecido.