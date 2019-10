Patricia Wolf post Algo contigo: ambientalista y critica a candidatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Patricia Wolf cerró su etapa en tv, tras su renuncia de Algo contigo, pero sigue muy activa. A sus trabajos como modelo publicitaria, la morocha suma una nueva faceta: la de ambientalista.

El lunes, por lo pronto, Wolf fue convocada por el Mvotma para participar en calidad de comentarista, en la presentación del Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible organizado por Presidencia de la República. Agradecida con la convocatoria, la modelo reflexionó: "El hacernos conscientes y responsables sobre el medio ambiente nos da un rol transformador para construir un futuro positivo entre todos".

Para dejar clara su postura a favor del cuidado del medioambiental la expanelista de Algo contigo se hizo eco del encuentro entre Daniel Martínez y Alberto Fernández, en Buenos Aires, en la que los candidatos comentaron a los periodistas que uno de los ejes de la reunión estuvo vinculado al cuidado de ríos que ambas naciones tienen en común. Al respecto, Wolf cargó contra el presidenciable uruguayo: "Si a @Dmartinez_uy

le preocupa el cuidado del agua tiene que apoyarse en la comunidad científica en vez de tratar de amordazarla con decretos como esta haciendo el gobierno del @Frente_Amplio hoy".

Si a @Dmartinez_uy le preocupa el cuidado del agua tiene que apoyarse en la comunidad científica en vez de tratar de amordazarla con decretos como esta haciendo el gobierno del @Frente_Amplio hoy. https://t.co/V4T3iwiN4N — Patricia Wolf (@PatriWolf) October 8, 2019

Pero la morocha no sólo cargó contra el candidato oficialista. También recurrió a la red social del pajarito para preguntar a los otros presidenciables cuáles son sus propuestas para el cuidado medioambiental en caso de llegar al poder. "Me pregunto ¿por qué los políticos hablan tan poco de estos temas concretos en campaña? Y no hablo solo de oficialismo. ¿Qué pasa con la oposición? Exceptuando a @sallelorier @CesarVega_Peri @PDigitalUy Aclaro, quizás se habló y no los escuché yo", escribió Patricia.

Me pregunto ¿por qué los políticos hablan tan poco de estos temas concretos en campaña? Y no hablo solo de oficialismo. ¿Qué pasa con la oposición? Exceptuando a @sallelorier @CesarVega_Peri @PDigitalUy

Aclaro, quizás se habló y no los escuché yo. 🤷🏻‍♀️ — Patricia Wolf (@PatriWolf) October 8, 2019

Un rato después, Wolf retuitteó una noticia referida al rechazo de naranjas importadas de Uruguay por contener residuos de pesticidas.