Patricia Sosa dio detalles de su pelea con Valeria Lynch

Patricia Sosa y Valeria Lynch no siempre fueron grandes amigas. En medio de una amistad de años hubo una fuerte ruptura y una reconciliación. Patricia reveló los detalles de ese episodio en una entrevista al programa Confrontados.

''Me dolió mucho, porque es mi amiga de verdad, todavía no tengo idea de qué pasó, dijimos hagamos de cuenta que no pasó nada, porque si no tenemos que ponernos a pensar qué fue, y no sé, y ella tampoco’’, explicó en relación a la reconciliación.

La cantante explicó que se abrazó a su colega y amiga hasta emocionarse. "Fue un abrazo hermoso, largo y sentido, fue saber que el otro está ahí, no fue un abracito, nosotras tenemos mucha vida compartida desde los divorcios, los míos y los de ella, su casamiento, mi nueva unión, la muerte de su mamá y de mi papá, de estar ahí", cerró.

