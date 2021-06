Patricia Madrid reveló cómo empezó a sospechar que Raúl Sendic no era licenciado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Patricia Madrid fue invitada este miércoles a 12 PM (Azul FM), donde habló de su carrera y de su investigación más emblemática: la que realizó junto a Viviana Ruggiero sobre Raúl Sendic y donde además de contar la historia de su vida y carrera, documentó irregularidades en la gestión de Ancap.

Pero antes de eso, en 2016, Madrid fue la periodista que reveló, en una artículo para el diario El Observador, que el entonces vicepresidente no tenía título de "licenciado en genética" como se había presentado en diversos documentos oficiales.

Consultada por Pablo Londinsky y por Magdalena Correa, Madrid reveló cómo comenzaron sus sospechas de que no Sendic no había concluido estudios universitarios. Descartó haber recibido el "dato" de una llamada de alguien del círculo político, ni de ninguna otra "fuente".

"Estábamos en verano en un reunión con amigos periodistas. El tema Ancap ya estaba siendo investigado en el Parlamento y uno de los periodistas que estaba allí contó que había entrevistado a Sendic y no le había quedado muy claro de qué se había recibido. Comentó que era algo vinculado a la medicina, pero le quedó haciendo ruido. La cena siguió, ya estábamos todos pasados de vino, y eso quedó ahí. Al otro día me levanté y me puse averiguar. Así fue. Surgió de una persona que es amiga y que tuvo esa intuición", contó Madrid aunque se negó a revelar la identidad de ese colega que encendió la chispa.

Patricia Madrid confesó que luego de la primera (y última) conversación que tuvo con Sendic sobre el asunto del título, no habló ni vio más al dirigente frenteamplista. "Me re tomaría un café con Sendic, aunque no creo que se dé", dijo.