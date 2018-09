Patricia Madrid recordó que quisieron chantajearla por ser adoptada

La ganadora del Iris a Mejor programa periodístico en radio por Así nos va (Carve) estuvo en Consentidas (Saeta), donde hizo algunas revelaciones a partir de la repercusión que generó el libro "Sendic, la carrera del hijo pródigo", que escribió junto a Viviana Ruggiero.

"No recuerdo si fue previo, o tiempo después de la publicar el libro, me llegó información por una fuente cercana que había personas que me habían mandado investigar. Tenían muy buena información sobre mi historia de vida y creían que podía ser de carácter sensible para mi", arrancó Patricia. Y agregó: "Es de público conocimiento que soy adoptada y lo sé desde que soy bebé". Las Consentidas le insinuaron si el objetivo era chantajearla y ella lo afirmó. Sin embargo, eso no hizo mella en su persona. "Siempre lo traté con mucha naturalidad y estoy orgullosa de los padres y la familia que tengo", reveló.

Patricia también sostuvo que, en ese momento cuando transcendió la investigación sobre el exvicepresidente, sólo se preocupó por su familia porque no son personas públicas. Eso la llevó a tomar algunos recaudos en materia de seguridad. Uno de ellos, mudarse. "¿Te mudaste por eso?", le preguntó Emilia Díaz. "Sí, me mudé por eso", afirmó Madrid, que dio el tema libro por cerrado.

Mirá el video: