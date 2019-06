Patricia Madrid tildó de "horribles" las preguntas de periodistas a Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





"Con el mayor de los respetos... SON HORRIBLES preguntando en una conferencia de prensa con Tabárez HORRIBLES. A ninguno se le ocurrió, por ejemplo, preguntar...

'Tabárez, ¿qué errores se cometieron ante Ecuador que va a corregir frente a Japón? Gracias'.

No analicen. Pregunten".

Patricia Madrid no estuvo con vueltas en el momento de criticar a sus colegas que participaron de la conferencia de prensa que ofreció el DT de la selección, minutos después que la celeste goleara a la selección ecuatoriana. De inmediato, saltaron varios colegas de Madrid, que cuestionaron su mensaje. Entre ellos, Alejandro Figueredo, con quien mantuvo un interesante intercambio de ideas.

"Tenés razón en que en una conferencia hay que preguntar y no analizar. Pero tu ejemplo de pregunta no fue el más feliz que pudiste haber elegido...", le respondió "Figue" a Madrid, que se mostró interesada en debatir con su colega. "No es mi área, y tampoco es el punto de mi tuit. De todas maneras, ¿por qué no le preguntarías eso? Me interesa leerte", escribió Patricia entusiasmada.

"El espíritu de tu TW fue dar clase de periodismo a los periodistas deportivos, eso lo entendimos. No preguntaría eso porque no vi errores. De paso, me atrevo a sugerirte que si no es tu área no propongas preguntas. Podés quedar en offside", le explicó Alejandro a la periodista de Carve.

Lejos de quedarse conforme con la respuesta, Madrid se despachó con dos tuits para volver a responderle a Figueredo: "Alejandro, yo no le quiero dar clases a nadie. Pero tengo la libertad de expresar lo que opino. Terminó el partido, Lodeiro y Cavani dijeron en cámara que seguramente hay cosas para corregir... ¿y nadie le pregunta al DT qué hay que corregir? ¿El partido fue redondo 100%?".

Después agregó:"Y prefiero quedar en offside. Me ha pasado muchas veces, y me seguirá pasando. ¿Pero sabes qué? Al menos tengo el coraje de preguntar. No todos pueden decir lo mismo".

Pero eso no fue todo. El debate continuó con Figueredo:"¿Coraje? En una conferencia de prensa con un entrenador de fútbol? No pasa por ahí, te lo aseguro".

Para cerrar el intercambio, Madrid indicó: "Discrepo Alejandro. Creo que muchas veces no preguntan por 'temor a'... Y pasa en el deporte, en la política, en la cultura. Lo he visto infinidad de veces. Se teme incomodar y ofender a quien se pregunta, entonces mejor no preguntar".