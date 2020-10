Patricia Madrid habló de su noche de silencio en Polémica en el bar: "No me sentía bien"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Patricia Madrid visitó el programa radial Los mismos locos (Urbana FM) donde abordó aspectos de su carrera y de su historia de vida. "Tengo un estilo que puede ser visto como "fuerte" o quizás llama la atención porque no hay demasiadas figuras femeninas que tengan mi forma de preguntar", aseguró.

Consultada por Daniel Richard, Madrid se refirió al domingo 5 de julio cuando la periodista de Polémica en el bar decidió hacer silencio durante toda la emisión del programa de Canal 10. Reveló que esa actitud fue la consecuencia de una cúmulo de situaciones no resueltas en el programa.

"Una cosa fue derivando a la otra y ese día no me sentía bien, no estaba de ánimo. La gente empezó a decir que era porque estaba Carolina Cosse como invitada y nada que ver", dijo.

La periodista contó que la discusión que había tenido el programa anterior con Alberto Sonsol no fue la única explicación del suceso. "Venía de otras cosas de antes", dijo y añadió que lo ocurrido sirvió de aprendizaje para todo el grupo.

"Siempre se pica un programa como Polémica. Ahí radica un poco la gracia. Cuando vos trabajás con mucha gente, también para que no haya fricciones tenés que tener mucho entrenamiento y conocerse mucho. Me parece que eso fue algo de crecimiento y aprendizaje que nos hacía falta", dijo.

"Venía de una serie de episodios que no lo supimos canalizar entre todos. Y las cosas por algún lado terminan decantando", complementó.