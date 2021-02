Patricia Madrid y el diputado Alfredo Fratti se cruzaron por los "caretas" que van al 8M

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La marcha sobre el 8M, cuya realización presencial está en duda, fue tema de debate este domingo en Polémica en el bar. La discusión terminó en un contrapunto entre Patricia Madrid y el diputado frenteamplista Alfredo Fratti.

Todo comenzó con la pregunta sobre si corresponde a los hombres acudir al 8M. "Lo que los hombres no tienen que ser es protagonistas. Lo que ha pasado en los últimos años es que hombres, especialmente de izquierda, se han querido apropiar de la publicidad que da la marcha y jugarsela de feministas y han estado en primera fila careteando. No son feministas, ni nada. Son unos tremendos caretas", dijo Madrid.

Uno de los invitados, el diputado Fratti, salió al cruce. Atacó la generalización. "Con algunos de izquierda estamos todos incluidos y yo no la llevo. Si sabés quiénes son los caretas, decí los nombres", replicó el legislador.

Luego prosiguió: "Yo he acompañado marchas en Melo. Voy en la montonera para acompañar porque tengo hija. ¿Voy a querer que la maten? Por supuesto que voy a acompañar".

Más adelante contó que como presidente de la Cámara va a acudir al próximo 8M. Madrid aconsejó al legislador si la prensa le pide una declaración durante la marcha, responda: "Hoy no me corresponde hablar. Hoy es el día de las mujeres".

Fratti estalló: "¿Así que usted me dice lo que yo tengo que hacer? Me bandeó. Me voy al mazo. Así que de los feminicidios solo pueden hablar las mujeres. Es una cosa de locos".

Entonces Madrid retrucó: "Puede hablar en cualquier momento. Pero en un 8M las que deberían hablar son las mujeres. ¿Por qué no habla en su discurso cuando asuma?".

Mirá el video de la discusión (comienza en el minuto 59:30)