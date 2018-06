El Pato celeste en duda para el debut de Uruguay en Rusia

El Pato celeste podría ser baja en Uruguay que comienza su camino mundialista el próximo viernes. La mascota de la selección encarnada por el polémico Gustavo Torena sigue en Montevideo y en caso de no viajar, Rusia 2018 se convertiría en el primer mundial desde 2002 que no cuente con su presencia

Consultado por TV Show, Torena dijo que otras obligaciones lo retienen en Uruguay, aunque hasta último momento evalúa si toma o no el avión. Asegura que tiene las ganas y la posibilidad de viajar, solventado por él mismo. "Como hice siempre. A mí nadie me bancó", añade.

Meses atrás, el Pato celeste tuvo un duro cruce con Diego Lugano, excapitán de la selección y referente del movimiento Más unidos que nunca. De todas formas, niega que esa situación influya en su decisión de acudir o no a alentar a Uruguay en el Mundial. "Que haya tenido ese enfrentamiento no cambia nada. No le tengo miedo a nadie", asegura y agrega que conserva buenos vínculos con varios exponentes de la delegación.

Torena está preparando un libro sobre su vida, que aspira a presentar a fin de año, con anécdotas de sus 20 años como mascota de la selección, así como sus vínculos con la política y el mundo del carnaval.