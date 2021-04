Pata Villanueva tiene medio cuerpo paralizado por caída en Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A dos meses del accidente doméstico que sufrió en su casa de Punta del Este Pata Villanueva, la exmodelo argentina continúa en recuperación, aunque su evolución no se ha dado como esperaba, según se reveló esta semana.

Villanueva sigue internada en la clínica de rehabilitación ULME y aunque está bien, su mejoría es muy lenta y continúa con parte del cuerpo inmovilizado. Así lo contó el periodista Pablo Layus durante la última emisión del programa de televisión Intrusos.

Según Layus, Pata no puede mover parte de su cuerpo: específicamente tiene medio cuerpo paralizado desde la caída que vivió en Maldonado en febrero. "No puede caminar sola y no recuperó fuerza en su cuerpo", señaló; "no se estarían consiguiendo los resultados esperados".

Además, por el contexto de la pandemia del coronavirus, las visitas están sumamente restringidas y se limitan a sus hijos —Agostina Caballero, Bernardita y Robertino Tarantini—, que pueden verla tres veces por semana apenas unos minutos, y se rotan para eso.

“Se creía que iba a ser más rápido pero todo va muy lento”, dijo Layus. “La proyección era más optimista”, agregó en referencia a la expectativa que tenían los médicos tratantes, todo con base a información extraoficial.

Villanueva, de 69 años, se cayó en su casa de Punta del Este a mediados de febrero y eso le causó traumatismo de cráneo, por lo que debió ser operada en varias oportunidades. Estuvo un mes internada en el Sanatorio Cantegril hasta que pudo ser trasladada a Buenos Aires.

“Muchos hablaron de que es un milagro que estuviera con vida”, dijo Layus, que mientras hacía el móvil afuera de la clínica donde está Villanueva, recibió el saludo de la mujer a través de la ventana.